Pour un Sénégal de paix : Dr. Abdourahmane Diouf demande à Macky Sall, de penser à la patrie et non aux discours de ses acolytes Dr. Abdourahmane Diouf, leader du parti Awalé, candidat à l’élection présidentielle 2024, en tournée dans le département de Mbour, en a profité pour sermonner le Président Macky Sall. D'après lui, le discours du Président Macky Sall de ce soir, le fera entrer définitivement, dans l'histoire politique du Sénégal, s'il ne se déclare pas candidat. Ainsi, il lui demande de penser à la patrie et non aux discours de ses acolytes, pour un Sénégal de paix.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2023 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook