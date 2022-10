Pour un autre délit : Le fils du ministre Mariama Sarr poursuivi

D’après le quotidien « Libération », le dossier de ce dernier se corse, car Cheikh Sonhibou Mbaye conduisait sans permis de conduire. Toutefois, le mis en cause qui affirme disposer du document, a été incapable de le présenter aux enquêteurs chargés de son affaire.



La même source de rappeler qu’après sa garde-à-vue, le fils de Mme le ministre a été libéré le même jour et convoqué aujourd’hui, lundi 3 octobre 2022.



Et, le lendemain de sa première arrestation, il a été reconduit au commissariat à cause du « tollé ». Mais seulement, pour quelques heures. Ainsi, il sera encore libéré après d’« intenses pressions ».