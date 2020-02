Pour un bol de riz: Pierre Toupane tue son frère et risque 20 ans de prison

Pierre Toupane risque 20 ans de travaux forcés pour avoir poignardé mortellement son grand frère, Moïse Toupane. Tenez-vous bien, c’est à cause d’un bol de riz que l’accusé a donné plusieurs coups de couteau à son frère qui a succombé à ses blessures.



Les faits remontent à 2015, lorsqu’une dispute s’est déclarée dans la famille Toupane établie à Ouest Foire. Deux frères en sont venus en main à cause d’un bol de riz. En effet, le mis en cause aurait reproché à son grand-frère de lui avoir laissé un peu de riz dans le bol.



Très remonté contre Moïse, Pierre déclenche une rude dispute avec sa victime qui, au cours de leur altercation, l’a sévèrement corrigé. Décidé à se venger, le jeune Toupane s’est emparé d’un couteau pour en finir avec son grand-frère. Leur bailleur Mamadou Diouf, qui a intervenu à temps, parvient à les séparer.



Mais Moise n’aura pas cette chance deux fois. Il sera intercepté dans les escaliers par son petit frère au moment de quitter la maison sur instruction de leur bailleur. Il lui assène un violent coup de couteau qu’il a acheté à la boutique à la tête qui lui a écorché le crâne et la joue. Ne s’arrêtant pas là, il lui donne un autre coup qui lui a sectionné la carotide.



Acheminé à l’hôpital, Moïse rendra l’âme quelques temps après. Alertée, la police procède à l'arrestation de Pierre. Lors de son interrogatoire, le jeune Toupane, réputé être indiscipliné, soutient qu’il a riposté suite à une provocation.



Attrait devant la barre de la Chambre criminelle du tribunal de Dakar mardi, le mis en cause demande pardon à la famille. Joël Toupane, frères des deux antagonistes, demande la clémence du tribunal vu que son jeune frère regrette amèrement et que sa famille souffre énormément de cette tragédie.



Le délibéré est attendu le 25 février prochain.

