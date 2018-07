Pour un bon approvisionnement en eau potable, Mansour Faye annonce le dessalement de l’eau de mer

Dans le but d’améliorer la fourniture en eau de la région de Dakar, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement annonce, qu’en plus de la construction de forages à Bayakh, à Tassete et à Dakar, le gouvernement va réaliser son programme de dessalement de l’eau de mer avec la construction d’une usine.



Selon le ministre Mansour Faye, la première phase de pré-qualification de l’usine est dépassée. Présentement, renseigne le ministre de l’Hydraulique, ils sont à la phase de sélection de la société qui va réaliser les travaux. Le maire de Saint-Louis informe que les travaux seront lancés au plus tard en décembre 2018 ou janvier 2019.



A l’en croire, le Sénégal ne peut être en reste, car dans beaucoup de pays, on fait recours au dessalement pour fournir aux populations de l’eau potable. Avec la technologie, Mansour Faye assure qu’il y aura moins d’argent dépensé pour son exploitation. L’usine de dessalement pourra remplacer l’usine de Keur Momar Sarr au cas où celle-ci tomberait en panne.













L’As