Pour un climat socio-politique apaisé : Madické Niang exhorte un dialogue dans le respect total des droits et libertés des citoyens A l’occasion de la fête de Korité, l’ex-candidat à la Présidentielle 2019, Me Madické Niang, a, dans une déclaration, invité ses compatriotes «dialoguer pour s’accorder sur les conditions d’une conduite paisible des affaires publiques dans le respect total des droits et libertés des citoyens».

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2023 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Mais aussi «pour réunir les circonstances nécessaires à une paix civile permettant de préserver l’intégrité des personnes et des biens dans une atmosphère de justice et d’équité».



Me Niang souhaite le dialogue «pour fixer des règles consensuelles et inclusives d’une compétition politique saine et pacifique permettant de faire prévaloir le droit sur la force».



«Notre conviction est que toute autre voie que le dialogue serait suicidaire pour notre Peuple», conclut Madické Niang, qui espère être «entendu de tous pour l’intérêt exclusif de notre cher pays le Sénégal».



lequotidien.sn

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook