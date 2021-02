Pour un détournement de 74 millions FCfa: Un comptable du Ministère de la Santé poursuivi

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 09:30 | | 0 commentaire(s)|

Poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur 74 millions FCfa, le comptable de la première phase du Projet de renforcement du système sanitaire du Sénégal piloté par le ministre de la Santé, risque deux ans de prison. O. Diop puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été jugé à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, vendredi dernier.



Selon ‘’Le Soleil’’, tout est parti d’un audit effectué après son départ. Alors que les montants étaient destinés à l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) et à la Direction générale des Impôts et Domaines, O. Diop falsifiait les chèques et les faisait endosser par un chauffeur et récupérait l’argent.





Pour les fonds destinés à l’IPRES, le comptable modifiait les chèques en y ajoutant un A et l’argent était versé dans les comptes de deux sociétés fictives.



Le prévenu sera édifié sur son sort le 10 février prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos