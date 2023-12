Pour un sac de maïs, il tue son ami à coups de couteau

Omar Baldé est entre les mains de la justice. Il est poursuivi pour meurtre. Âgé de Vingt-quatre (24) ans, le docker de profession est accusé d’avoir tué son ami pour une histoire de sac de maïs. Le drame s’est produit dans la nuit du 18 au 19 décembre 2023, aux environs de 3 heures du matin, précise Seneweb, qui donne l'info.



Selon des témoins, Omar Baldé et Cheikh Touré ont obtenu le sac de maïs au Port autonome de Dakar. Ils devaient se le partager. Mais, Cheikh Touré a voulu duper Omar et a vendu le céréale.



Les choses se sont dégradées. Les deux amis se sont bagarrés à hauteur du terminus du Train Express Régional ( Ter). Omar a brandi un couteau et a asséné quatre coups à Cheikh.



La victime a succombé à ses blessures au moment de son évacuation à l'hôpital principal de Dakar. Le mis en cause, qui avait pris la fuite, a finalement été arrêté par les éléments de la police de Reubeus.