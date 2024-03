Pour un souffle nouveau au Sénégal: Fatou Kiné Cissé appelle à voter Bassirou Diomaye Faye Près de 40 000 milliards de FCFA en 12 ans de règne avec des réalisations non prioritaires pour les sénégalais : Bassirou Diomaye Faye pour donner un souffle nouveau au Sénégal.

En 12 ans de règne, le Président Macky Sall et son gouvernement ont utilisé un budget de près de 40 000 milliards de FCFA (2012 à 2024). Toutefois, au vu de ces milliers de jeunes qui perdent désespérément la vie en mer, c’est comme si cet argent a été jeté à travers la fenêtre car les investissements n’ont pas été productifs malgré les nombreuses ressources naturelles dont nous disposons (or, phosphates, zircon, fer, marbre. cuivre, calcaires industriels, titane, etc.).



Le chômage est devenu plus endémique et la pauvreté, elle, plus galopante. Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yakkar, est un acteur principal de la paupérisation des Sénégalais puisqu’il a été ministre des finances, des affaires étrangères puis finalement premier ministre du gouvernement du Président Macky Sall.



En 12 ans, aucune industrie digne de ce nom pouvant offrir du travail à la jeunesse de ce pays n’a vu le jour. Le nombre de salariés dans le public et le privé n’atteint même pas 500 000 personnes. Il est donc clair que les 15 millions 500 restants sont dans l’informel. Preuve de plus que le régime de Benno Bokk Yakkar a lamentablement échoué.



En conséquence, il nous faut un changement. Les Sénégalais ont besoin de voir leurs conditions de vie améliorées. De ce fait, il nous faut une rupture par rapport à tout ce qui se faisait auparavant.



Le système a atteint ses limites. Il nous faut donc du renouveau et la personne idéale pour changer les choses est le Président Ousmane Sonko qui, victime d’une injustice et ne pouvant être candidat, a désigné le Président Bassirou Diomaye Faye.



En votant pour Bassirou Diomaye Faye, on vote pour Sonko mais surtout pour faire du Sénégal un pays où trouver un emploi digne et décent ne va pas relever du rêve. Pour terminer, je dirai à tous les Sénégalais désireux de voir le Sénégal se mettre sur les rails du développement que « Sonko moye Diomaye- Diomaye moye Sonko. »

Madame Fatou Kiné Cissé





