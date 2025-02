Pour un soutien structuré en 2025 : Le ministère de la Famille et des Solidarités lance un appel aux porteurs de projets culturels Le ministère de la Famille et des Solidarités a annoncé l’ouverture des demandes d’appui pour les manifestations et projets culturels prévus en 2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations définies par le Président de la République et le Premier ministre en faveur de la structuration du secteur culturel.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2025 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

Afin d’assurer une meilleure planification et une gestion efficiente des ressources budgétaires, les promoteurs culturels, entrepreneurs et porteurs de projets sont invités à soumettre leurs demandes en respectant un cadre bien défini.



Selon l’annonce, chaque requête devra préciser le contexte du projet, sa justification, ses objectifs, son budget prévisionnel, l’apport personnel du promoteur, l’éventuel soutien de partenaires et l’impact attendu, qu’il soit économique, social, touristique ou culturel.



Le ministère a fixé deux échéances pour la réception des demandes :



• Pour les manifestations prévues jusqu’en juin 2025, les dossiers doivent être soumis avant le 21 février 2025 à 12 heures.

• Pour celles programmées au second semestre, la période de dépôt s’étendra du 1er au 15 juin 2025, également à 12 heures.



La liste des projets retenus sera publiée sur les canaux officiels du ministère. Cette mesure vise à garantir un processus transparent et équitable pour l’attribution des soutiens financiers.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook