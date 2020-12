Pour un vol présumé d'une enveloppe contenant 350.000 FCfa: L’étudiant Modou Ndiaye condamné L’étudiant Modou Ndiaye a été condamné, hier, pour vol d’une enveloppe contenant 350.000 FCfa. Le tribunal l’a déclaré coupable avant de le condamner à une peine de six mois ferme.

Condamné à six mois de prison ferme, le pauvre étudiant âgé de 22 ans va passer de tristes fêtes de fin d’année. Il a comparu, hier, devant la barre du tribunal de Grande Instance de Dakar, pour le vol d’une enveloppe contenant 350.000 francs Cfa. Cependant, il a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés, en soutenant qu’il y a un acharnement contre sa personne. « Je n’ai rien pris et je peux le jurer. Ce sont des gens qui me veulent du mal, qui m’ont accusé », a déclaré le prévenu pour sa défense.



Le jeune homme soutient qu’il n’est pas un voleur et qu’il est dans la capitale pour ses études. Pour l’avocat de la partie civile, le prévenu est une personne de mauvaise foi, car il avait reconnu son forfait à l’enquête préliminaire, en demandant pardon. Mais à la barre du tribunal, il a nié catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. « Je vous demanderai également de le contraindre à payer la somme de 400.000 francs Cfa à mon client », a plaidé l’avocat de la partie civile.



Quant au procureur, il a souligné que ce n’est pas la première fois qu’il a l’accusé en face de lui, demandant au juge de lui infliger une peine selon les termes de la loi. Selon le conseil de la défense, le fait que son client ait changé de version plusieurs fois, montre qu’il a peur parce qu’il ne connait pas ce qu’est un vol. « M. le juge, mon client vous a bien dit qu’il n’est pas un voleur et qu’il est venu à Dakar juste pour ses études et non pas pour voler », a plaidé la robe noire, sollicitant du tribunal de relaxer Modou Ndiaye avec le bénéfice du doute ou lui faire une application bienveillante de la loi, car c’est un jeune qui a tout l’avenir devant lui.



Le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à une peine de 6 mois ferme. Espérons que ces six mois vont l’aider à se ressaisir et à comprendre que seul le travail paye… Surtout qu’à 22 ans, il a encore tout son avenir devant lui !



Le Témoin

