Pour une dispute autour d’une chaise : Un restaurateur se fait sectionner deux doigts par un client Bes Bi -Diéthié Diouf et son ami Mamadou Sow étaient entrés dans un restaurant pour dîner. Mais au lieu d’un copieux repas, c’est une sanglante dispute avec comme conséquence deux doigts amputés du restaurateur.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 10:32 | | 0 commentaire(s)|

Le prévenu et son ami sont entrés dans un restaurant pour dîner et ont commandé du poisson frit. Mais il y avait un problème de chaises. Il s’ensuit une altercation entre Mamadou Sow et le restaurateur Amadou Mbodji avec des échanges d’insanités. La situation s’envenime entre le maître des lieux et ses clients. Satan semblait avoir fait une incursion dans une banale affaire de chaises.



Les nerfs étaient tendus. Amadou Mbodji assène des coups à Mamadou, ce qui mit son ami Diéthié Diouf, le prévenu, dans tous ses états. Ce dernier va venger son ami en usant de son coupecoupe, et de dos, il donne un coup violent à Amadou Mbodji qui a eu le réflexe de se retourner évitant qu’il l’atteigne au cou.



L’éleveur Diéthié Diouf lui sectionne alors les deux doigts lui occasionnant une incapacité de travail de 60 jours.



«Ce sont des faits extrêmement graves. La victime se battait avec Mamadou Sow. Le prévenu était derrière la victime. C’est un coup qui aurait pu être fatal si elle ne s’était pas retournée. Il n’y a eu ni excuse de provocation ni légitime défense. En plus, le prévenu semble ne pas avoir des regrets», déclare le représentant du ministère public qui requiert deux ans de prison ferme.



«Il y a une altercation entre Amadou Mbodji et Mamadou Sow qui accompagnait le prévenu. La fatalité est bizarre. Ils étaient venus pour dîner, mais pas pour se battre. Amadou a pris le dessus sur Mamadou et mon client a donné un coup à l’aveuglette à Amadou Mbodji. Le prévenu n’est pas un homme violent. Il s’agit d’un coup accidentel», plaide l’avocat de la défense, Me Fall.



Le tribunal a condamné le prévenu à deux ans de prison ferme et à des dommages et intérêts de 500 000 FCFA.



