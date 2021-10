Pour une leçon non sue: Un maître coranique fracture le genou d’un talibé

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Octobre 2021 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

A Saint-Louis, un pensionnaire d’un daara sis au quartier Nord, a vu son genou droit fracturé par le suppléant de son maître coranique. D. Sall, la vingtaine, a administré un violent coup de tablette (alouwa) à ce talibé âgé entre 8 et 9 ans.



Selon Seneweb, le seul tort de la victime est de ne pas maîtriser sa leçon. Se tordant de douleur dans la rue, le blessé a été évacué à l’hôpital par un passant, qui a aussitôt saisi le commissariat de L’île. Après examen, le médecin a délivré un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de 60 jours.



Suite à ses premiers soins, l’élève coranique a été entendu dans les locaux du commissariat de L’île. Retraçant le film de son calvaire, il précise que le suppléant de son maître coranique l’a bastonné parce qu’il n’avait pas maîtrisé sa leçon du jour.



Incriminé dans cette affaire de maltraitance, D. Sall a été arrêté par la police. Sur instruction du parquet, le sexagénaire et son collaborateur ont été présentés ce matin au procureur près le Tribunal de Grande instance de Saint-Louis. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de 60 jours, d’après nos informations.











Rewmi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos