Pour une meilleure administration des prisons : les propositions de l’Asred L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) félicite le directeur de l’administration pénitentiaire pour les mesures prises pour épargner les prisons de la propagation du virus. L’As

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juillet 2021 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

Le président de l’Asred, Ibrahima Sall, demande au colonel Jean Bertrand Bocandé d’aller plus loin en vaccinant les agents pénitentiaires et les détenus qui le souhaitent. Cependant, il constate un manque d’infrastructures pour accueillir les détenus nouvellement placés sous mandat de dépôt dont le nombre ne cesse de croître au fil des jours du fait des mandats de dépôt systématiques. Ce qui est à l’origine du surpeuplement et des longues détentions qui sont toujours d’actualité, dit-il.



Pour une meilleure administration des prisons dans ce contexte de pandémie, l’ASRED propose la construction de nouveaux locaux et une augmentation du budget alloué aux prisons, notamment pour faire face à cette pandémie en milieu carcéral.



Dans le même sens, Ibrahima Sall souhaite que les détenus aient la possibilité de faire des appels vidéos pour pouvoir voir leurs familles, particulièrement leurs enfants qui ne cessent de réclamer leurs parents.



A l’en croire, ceci va faciliter les liens entre la personne détenue et sa famille, comme les visites familiales sont suspendues. Par ailleurs, l’Asred se désole de la montée en puissance de la criminalité liée à l’échec de la réinsertion sociale qui demeure le principal problème de l’administration pénitentiaire par faute de moyens.



