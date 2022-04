Pour une solution à la guéguerre entre les médecins de l’hôpital de Mbour et Polimed : Les Forces vives de Mbour dans la rue demain Les Forces vives de la commune de Mbour ne veulent plus que les malades de l’hôpital Thierno Mansour Barro soient dans la tourmente. Après la situation délétère qui prévaut dans cet hôpital départemental et qui oppose les médecins à la direction de Polimed, les Forces vives de Mbour, par la voix de Mbour Justice, a sifflé la fin de la souffrance des malades qui fréquentent cet hôpital.

Le conflit opposant les médecins et la direction de Polimed n’est pas du goût des Forces vives de Mbour. Face à la presse ce week-end, ces défenseurs de Mbour n’ont pas mis de gants pour inviter les deux parties à épargner au plus vite les malades dans leurs combats. «Depuis plus d’un an, la santé des populations de Mbour est négligée, bafouée par un système désorganisé et un hôpital en manque de tout. Avec un service d’urgence à l’étroit, 16 lits seulement pour des centaines de malades et une maternité de 26 lits pour un hôpital qui couvre tout un département, soit plus de 800 000 habitants. C’est inadmissible», regrette Bakary Diémé, coordonnateur de Mbour Justice et membre du Forum civil.



D’ailleurs, cette situation qui menace la santé des malades a mobilisé aujourd’hui les Forces vives de Mbour pour amener les autorités et les acteurs sanitaires à trouver des solutions au plus vite pour une bonne prise en charge des malades. C’est pourquoi, ces acteurs de la Société civile ont prévu d’organiser un grand rassemblement demain pour dire «Non à la négligence et le ping-pong qui se passent entre les médecins et Polimed». Une situation délétère qui met aujourd’hui les patients dans la tourmente.



Alors pour éviter de vivre encore une situation pareille à celle de l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Louga, Mbour Justice dénonce la mauvaise pratique des deux camps qui prennent en otage les patients. «Le médecin refuse le ticket pour consulter le malade parce que vous l’avez acheté à Polimed. A son tour, Polimed n’accepte plus le ticket acheté à la caisse de l’hôpital. Ce qui fait que le malade est pris entre deux feux et cette situation peut entraîner des morts s’il y a défaut de prise en charge. Mais nous n’allons pas croiser les bras, nous allons faire face pour que nos malades soient pris en charge correctement. C’est fini, nous ne voulons plus d’un système où le patient est traité avec négligence et arrogance», avertit Bakary Diémé.



Les relations entre les travailleurs de l’hôpital et Poli­med, qui gère l’imagerie médicale de l’hôpital, ne sont plus au beau fixe. Depuis la signature du contrat qui lie les deux parties en 2015, les médecins de l’hôpital et le gestionnaire se mènent une guerre sans merci.



Depuis plus d’un an, les patients qui viennent à l’hôpital de Mbour peinent à se soigner correctement. Malgré les multiples rencontres organisées au niveau du ministère de la Santé pour rapprocher les deux parties, ces dernières campent toujours sur leur position. C’est ainsi que les Forces vives de Mbour sont entrés dans la danse pour obliger les médecins et Polimed à prendre en charge correctement les malades qui viennent de partout dans le département de Mbour.

