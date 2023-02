Pour une somme de 10 000 F CFA : A Guédiawaye, une bagarre entre un chauffeur et un apprenti vire au drame Une bagarre entre un chauffeur et un apprenti-chauffeur à Angle Mousse, une localité du département de Guédiawaye, a viré au drame, avant-hier dans la nuit. Le présumé meurtrier du nom d’A. Diouf a été arrêté, quelques minutes après son forfait. Enqueteplus.com

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2023 à 11:31

C’est avec les larmes aux yeux que B. G. Niang a franchi le portail du commissariat central de Guédiawaye pour annoncer aux limiers en faction un cas d'homicide involontaire, à la suite d'une bagarre. Il a indiqué aux policiers que la victime est son cousin et s’appelle Cheikh Abdou Niang, (âgé de 20 ans). Il est chauffeur et habite à Angle Mousse, une localité du département de Guédiawaye.



Interrogé sur les circonstances du drame, il a déclaré aux limiers qu’avant-hier jeudi, aux environs de 21 h, alors qu'il dînait, il a été alerté par des cris de détresse provenant de la rue. Pour en savoir plus, il est sorti précipitamment de la maison pour s'enquérir de la situation.



Il a, alors, aperçu la victime, se vidant de son sang, à cause d’une blessure au ventre. Sur le champ, avec l'aide de ses frères, il l'a embarqué à bord de son véhicule, pour se rendre à l'hôpital Mame Talla Diop (ex-Dominique) de Pikine. Malheureusement, une fois sur place, le médecin urgentiste leur a annoncé la mauvaise nouvelle. Autrement dit que la victime a succombé à ses blessures, en cours de route.



Interrogé sur l'identité du mis en cause, il a déclaré soupçonner un des amis de son cousin. Un certain Laye qui devait une somme d'argent à la victime et l'aurait poignardée à la main, la semaine dernière, lorsqu'elle s'était rendue chez lui pour lui réclamer ses 10 000 F CFA.



Munis de ces informations, des éléments de la Brigade de recherches du commissariat central de Guédiawaye sont partis à la recherche du suspect. Après quelques heures de patrouille, ils sont parvenus à mettre la main sur le suspect. Il s’agit du nommé A. Diouf alias "Laye". Il est apprenti-chauffeur.



Acheminé dans les locaux du commissariat, il a été auditionné. Face aux enquêteurs, confient nos sources, le mis en cause a tenté de nier les faits sans convaincre. Il a déclaré en outre que la victime se serait elle-même blessée avec un couteau, au moment de leur bagarre. Ce qui n’a pas convaincu les enquêteurs. L’enquête se poursuit.



C’est ainsi que les limiers se sont rendus à l'hôpital Dominique de Pikine. Ce qui leur a permis de constater le corps sans vie de la victime, allongée sur une civière avec une plaie béante au ventre. Une réquisition pour autopsie a été adressée au directeur de l'hôpital Idrissa Pouye, pour les besoins de l’autopsie.



Entretemps, l’on nous signale qu’A. Diouf alias ‘’Laye’’ est toujours en garde à vue. Il fera l’objet de déferrement au parquet à la fin de sa période de garde à vue. L’issue de l’enquête permettra de savoir avec exactitude les délits visés contre lui.



