Pour une sortie de crise : Ahmed Bengelloune loue les vertus du dialogue politique

Le chef de l’Etat a appelé à un dialogue pour sortir de la crise, mais l’opposition et la société civile ont décliné l’invitation. A quelques heures de l’ouverture de ces concertations, Ahmed Youssouph Bengelloune rappelle les « vertus du dialogue politique » et salue cette « approche fondamentale » privilégiée par Macky Sall. «E lle offre un cadre de résolution des divergences et des conflits de manière pacifique et consensuelle, facilite la participation démocratique, en permettant aux différentes parties d’exprimer leurs opinions et de contribuer à la prise de décision et de légitimation des processus politiques », estime le président du Conseil départemental de Kaolack, dans un communiqué, rapporte "Bes bi".



Le président de l’Association des départements du Sénégal, engage, par conséquent, « tous les acteurs politiques, à répondre massivement ce lundi, à l’appel du Président Macky Sall, pour des élections inclusives et transparentes dans les meilleurs délais, conformément à l’esprit et à la lettre de la dernière décision du juge constitutionnel ».