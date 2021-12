Pour violences répétées sur sa personne : Aminata Mbodj porte plainte contre le père de sa fille Poursuivi pour coups et blessures, menaces de mort et injures publiques, le nommé Sidy Diop a été déféré. Il ne supportait pas de voir sa copine avec qui il a eu une fille, fréquenter d’autres hommes.



Fatiguée de subir les sévices corporels de son ex, la nommée Aminata Mbodj s’est résolue à prendre une décision difficile pour s’éloigner du père de sa fille, afin d’assurer également sa sécurité et celle de son enfant. D’une jalousie morbide, le mis en cause, avec qui elle a eu une fille âgée de deux ans, ne cessait de lui montrer son caractère violent.



Lasse d’être battue, elle a décidé de rompre avec son bourreau qui ne supportait pas de la voir fréquenter d’autres hommes. Des violences récurrentes qui lui occasionnaient souvent de graves blessures. Il faut dire que le gars n’hésitait pas à agresser la mère de sa fille en plein jour, dans les rues des Parcelles Assainies. Et le 25 décembre dernier, raconte "Le Témoin", revenant d’un concert, la victime a trouvé son ex-copain dans sa chambre, où il avait pénétré par effraction.



A la suite d’une banale dispute, le mis en cause s’est acharné sur la mère de sa fillette, la rouant de coups avec un objet en fer jusqu’à la blesser. Aminata Mbodj a été secourue par son frère qui l’a conduite à l’hôpital où le médecin, après consultation, lui a délivré un certificatif médical attestant une incapacité temporaire de 14 jours. Munie de ce document, elle a aussitôt porté plainte contre son ex-copain.



Cueilli par les policiers, Sidy Diop a reconnu une partie des faits et soutenu que c’est sa copine qui le pousse à bout, au point qu’il commette des actes de violence sur elle. Sur la dernière agression physique en date, il a nié avoir pénétré par effraction dans la chambre de son ex puisque, a-t-il soutenu, il en détient une clef. « Je passe la nuit avec elle. Le jour des faits, je l’attendais et quand elle est venue, elle a commencé à m’engueuler et à m’insulter. Enervé, je l’ai frappée avec son peigne », dit le mis en cause, tout en soutenant n’avoir jamais rompu avec sa copine, contrairement à ce qu’affirme cette dernière. Enfonçant le clou, il soutient que c’est plutôt la mère de sa fille qui est jalouse et ne supporte pas sa relation avec une autre dame, avec qui il a également un enfant. Sa ligne de défense n’ayant pas convaincu les enquêteurs, il a été déféré au parquet, qui va décider de son sort.

