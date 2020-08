Pour "vol" de voiture à RMS auto: Abdoulaye Youssou Diagne, DG d’Agir Immo, activement recherché

« L’habitude est une seconde nature », dit-on. Le patron d’Agir Immo, Me Abdoulaye Youssou Diagne, ayant été condamné à une peine ferme d’emprisonnement dans une affaire d’escroquerie foncière, figure dans cette catégorie des personnes de mauvaise foi.



Cette fois-ci, ce n’est pas pour une affaire foncière qu’il est activement recherché. Mais, plutôt pour une affaire de « fuite » de voiture.



Me Diagne a loué une voiture, immatriculée DK 4004 AB à RMS auto. L’homme qui devait rembourser près de 3 milliards de FCfa à plus de 700 victimes, s’est volatilisé dans la nature. Depuis plusieurs jours, Me Diagne, introuvable, a complètement disparu de la circulation.



Ainsi, RMS auto, donnant le 77 533 25 92, prie les populations de l’aider à localiser Abdoulaye Youssou Diagne, afin de récupérer son bien.