Pourquoi «Adja» a quitté la Tfm

Diffusée pendant le Ramadan, «Adja» raconte l’histoire d’une famille sénégalaise hors du commun, à renfort de publicités.



Avant le Ramadan, le producteur de la série s’était rapproché de la Tfm pour un partenariat commercial. La Tfm devait diffuser la série durant le ramadan, moyennant une contrepartie financière.



C’est ainsi que durant deux ans consécutifs, la Tfm a rempli avec brio sa part du contrat.



Après le ramadan de cette année, le producteur s’est rapproché de la Tfm, cette fois-ci pour que la diffusion de la série soit pérenne. «Adja» ne devrait plus passer que durant le mois de ramadan, mais durant toute l’année.



La Direction des programmes a alors émis des réserves. Non seulement, Tfm a déjà une grille des programmes établie qui sera bousculée par cette demande pressante du producteur, mais aussi «Adja» est bourrée de publicités qui passe avant, pendant et après la série, sur de très longues minutes. Même les noms des acteurs renvoient à des produits du producteur.



Naturellement, la Direction de la Tfm a estimé que si elle doit retoucher l’ensemble de sa grille pour faire de la place à «Adja», les termes du contrat initial devraient vraiment être revus de fond en comble.



Ce que le producteur n’a pas voulu entendre. Et la Tfm a campé sur sa position. Patisen a pensé devoir voir ailleurs. Tels sont les faits.