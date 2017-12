Pourquoi Jamel Debbouze a arrêté de cacher son bras droit

L'humoriste de 42 ans revient avec un nouveau spectacle "Maintenant ou Jamel", après six ans d'absence.



Dans un entretien avec Madame Figaro, Jamel Debbouze a évoqué l'écriture de son nouveau one-man show, qui aborde des sujets assez personnels. "Dans mes spectacles, je fais ma propre psy, j'exorcise les choses, alors que dans la vie, j'ai plus de réserves à parler profondément de moi", explique le comique. Il s'est aussi inspiré de sujets d'actualité. "Ces années m'ont laissé le temps de changer et de voir le monde changer autour de moi. Il y a eu une élection, des événements, des mœurs qui ont bougé... Dans mes spectacles, je ne cherche pas à apporter de réponses mais à soulever des questions à voix haute. C'est essentiel."



Quand il était adolescent à Trappes, Jamel a été happé par un train avec un garçon de son âge. Ce dernier est décédé dans l'accident et Jamel a perdu l'usage de son bras droit. "Dans la vie, on a tous vécu des choses plus ou moins dures: soit on les met dans sa poche, soit on les sort et on les affronte", confie l'acteur de 42 ans, marié et père de deux enfants.



"Pendant des années, par exemple, je cachais mon bras pour ne gêner ni moi ni les autres. Et puis ma femme ou mes enfants prenaient ce bras et le sortaient. Ils avaient raison: il ne faut pas nier les choses, il faut mettre des mots dessus. Qu'il s'agisse de handicap ou de racisme."