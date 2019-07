Pourquoi Mame Yacine Niang s’est immolée ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 12:28

La mort de la dame Mame Yacine Niang, à la suite d’une tentative de suicide, dans le village de Djannah dans l’arrondissement de Kataba 1, fait encore parler.



SourceA revient sur l’origine de ce drame. Selon le journal, Mame Yacine a invité son mari à aller se coucher mais celui-ci lui a répondu qu’il faisait chaud. Mame Yacine a ensuite allée emprunter une boite d’allumette au neveu de son mari. Elle est allée sous les arbres dans la pénombre et s’est aspergée d’essence pour s’immoler par le feu.



Les voisins qui sont parvenus à maîtriser les flammes, ont par la suite voulu conduire la victime au Poste de Santé, en vain. Mame Yacine s’est échappée et, est allée se jeter dans un puits.



Un malheur n’arrivant jamais seul, Mamina Diawara, l’époux de la défunte, ainsi qu’un de ses neveux, sont en instance d’être déférés pour inhumation sans autorisation.





