est maintenant une certitude, Netflix fait partie des plateformes de streaming à la demande les plus influentes, à tel point que plusieurs grandes firmes se sont inspirées de son modèle pour la concurrencer. En quelques années, Netflix s'est imposé comme un mastodonte en proposant un catalogue varié de séries déjà cultes, de documentaires de qualité, ou en faisant découvrir au grand public de nombreux acteurs. Si vous êtes abonné au service SVOD depuis des années et que vous connaissez déjà toutes les astuces de la plateforme, vous ignorez probablement pourquoi Netflix s'appelle NETFLIX. Et ça tombe bien, nous avons la réponse.





La genèse de Netflix

Marc Randolph et Reed Hastings ont fondé Netflix en 1997. À l'époque, l'entreprise ne fournissait qu'un service de location de DVD, dont le but était de commander des copies physiques de films sur internet, qui étaient ensuite envoyées par la Poste à ses clients.





D'où vient le nom de Netflix ?