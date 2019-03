Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Pourquoi Wally Seck a pleuré devant Thione Seck et Baba Hamdy… Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2019 à 20:05 | | 0 commentaire(s)| Le Leral Awards 2018 aura porté chance à Wally Seck. Après avoir été plébiscité par les internautes de Leral, Wally Ballago Seck avait remporté le Tube de l'année 2018 Catégorie Homme avec "Mirna", lors des Leral Awards 2018. Et ça a été le début d’une magnifique histoire qui s’est concrétisée dernièrement, avec la signature de contrat avec Believe, un des plus grands labels discographiques indépendants du Monde. N’est-ce pas Baba Hamdy…

L’histoire avait seulement débuté par le vote des internautes de leral et il s’est terminé de façon émouvante, en pleurs et en consécration internationale avec le label Believe. En effet, c’est Wally Seck, avec sa générosité légendaire qui avait dédié son leral Awards 2018 au Raam Daan et spécialement, à Baba Hamdy pour avoir écrit les chansons comme "Mirna".



« Baba Hamdy mérite cet Award. C’est lui qui a écrit et composé Mirna, Diaguassima, Thieuguine. C’est une personne qui se bat de toutes ses forces pour que Wally Seck aille de l’avant », avait déclaré Wally Seck quand il recevait son Leral Award 2018.



Ce signe de reconnaissance envers le talent musical de Baba Amdy a vraiment touché le génie du piano sénégalais qui a convoqué la presse sénégalaise. Baba Hamdy avait ainsi réservé une surprise à Wally Seck devant qui, il a remis le leral Award 2018, à son père Thione Seck accompagné de sa femme Fatou Kiné Ndiaye. Un signe de grandeur qui a rendu à César ce qui revenait à César. Thione Seck qui a vu le journaliste culturel Fadel Lo écrire ces derniers jours un livre sur les paroles riches de sa carrière demeure toujours un des monuments de la musique sénégalaise.



Donc, Baba Amdy, docteur es communication a tenu à remettre le leral Awards que lui a dédié Wally Seck au père de ce dernier Thione Seck. Et Wally Seck n’a pas résisté à ce signe de reconnaissance devant sa maman Kiné Ndiaye et il a versé des larmes de joie devant toute la presse sénégalaise. Et c’est une belle histoire vraiment émouvante du fils de celui qui a chanté « Ndèye ndèyou kénala, baye bayou nieupeula ».

Pourtant, il y a presque vingt ans, Thione Seck pensait que c’est Assane Ndiaye, son clone vocal qui devait le succéder, mais, Wally Seck a finalement laissé le football pour faire une grande révolution musicale au Sénégal. On ne l’attendait pas, mais, le fils de Thione Seck est devenu incontestablement son Golden boy. Siw dou diami borom, Wally mo co xaam dara".





Pourtant, Wally Seck avait commencé timidement sa carrière sans grand éclat, avec son clip de la chanson «Ngueweul» tournée dans la maison familiale, en toute simplicité. Toutefois, il était venu à la célébrité avec la médiatisation à outrance des péripéties de son mariage avec la belle Sokhna Aïdara, alors mannequin qui affolait les défilés des podiums.

Cette exposition de leur relation avait créé le buzz autour du fils de Thione Seck qui allait toutefois casser la baraque sur le plan musical avec son fameux slogan Wally Family et aussi avec le clip éponyme, en plus du beau clip du titre, Louné avec la sulfureuse Thioro Balbaki. Et ce fut le début de l’ère Swagg de Wally Seck… Et aujourd’hui, après le leral Award 2018, Wally Seck a tout simplement signé chez le label Believe pour un autre départ dans sa carrière musicale.



Rappelons que Believe Distribution Services, anciennement Believe Digital, est un label discographique indépendant et une société française spécialisée dans la distribution numérique de musique indépendante. Elle commercialise et gère la promotion des artistes sur les plateformes de téléchargement et de streaming (iTunes, Amazon, Spotify, Google Play, Deezer), les plateformes vidéo (YouTube, Dailymotion), et de redistribuer les revenus. Believe est aussi leader dans son secteur en Europe et a plus de 32 bureaux dans 16 territoires. Et Wally Secka promis aux Sénégalais de ne ménager aucun effort pour ramener un disque d’Or ou platine aux Sénégalais. Leral.net souhaite bon vent à Wally Seck et rend un hommage appuyé à Thione Seck pour sa belle et enrichissante carrière musicale.



Accueil Envoyer à un ami Partager