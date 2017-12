Pourquoi dit-on "Le marabout s'est éteint " au lieu de " Le marabout est mort"

1. Il se demande pourquoi au Sénégal on ne dit toujours que "Le marabout s'est éteint " ( serigne bi Dafa laakkou) au lieu de " Le marabout est mort" (Serigne bi Dafa dèe). Thierno n'aurait t-il pas un sérieux problème avec la langue Wolof? Faatou (mort) en wolof vient du mot arabe " wamawtou" qui ne veut rien dire d'autre que la mort.



2. Thierno Ba s'étonne du fait que d'aucuns disent " Que Dieu Augmente sa lumière" ( Yalla na yalla yok leer) contrairement au prophète, à qui nous adressons tout simplement un "S.A.W". J'aimerai clarifié ici que "Sallalahou anleyhi wasalam" ne signifie certainement pas " Que la miséricorde de Dieu soit sur Mohamed" comme il a eu à l’interpréter . "S.A.W" signifie (qu'Allah prie sur lui et Le salue) et ceci est une recommandation divine "33:56: Certes, Allah est Ses Anges prient sur le Prophète; ò vous qui croyez priez sur lui et adresses [lui] vos salutations." Et donc Thierno , il me semble qu'il y'a aucun mal à vouloir prier pour qu'une lumière augmente ; c'est d'ailleurs une très bonne prière pour un défunt.



3. Thierno Ba toujours, s'indigne du fait de se recueillir devant un mausolée.D'abord qu'il sache qu'il insulte la croyance des adeptes du soufisme. Et c'est très grave. Non Thierno, ce n'est pas du tout haram. C'est vrai que nombreux sont ceux qui ignorent les principes et règles à respecter comme beaucoup de musulmans ignorent certaines règles de prières ou de jeûne etc...Alors gardes-toi de ne pas émettre des jugements subjectifs . Nous ne prions pas celui qui se trouve dans sa tombe , par contre nous prions Dieu de par la baraka de celui qui est dans sa tombe ; Ce qui est très légitime en islam et cela s'appelle "Le tawassoul" qui consiste à faire passer ses prières au travers de la Baraka d'un intercesseur quitte à ce que nos vœux soient exaucés auprès d’Allah sachant que cette "Baraka" n'est que le fruit de la proximité qui existe entre le Seigneur d'avec ses Prophètes et/ou Ses Saints. Réfères-toi au Hadith sur l'aveugle souhaitant se départir de son handicape. Le Prophète ne lui a t-il pas recommander de formuler sa prière via sa Baraka ?



4. Thierno Ba parle aussi du taux élevé d'avortement causé par le "Xunoot" que certaines femmes auraient tendance à réciter le matin. Une aberration totale! Quelle est ta source? Les journalistes ont une grande responsabilité sur la stabilité du Sénégal. Ne tendez pas vos micros à tout individu. Les questions de croyances sont très sensibles même si l'islam est ouvert au débat ; mais que ce soit un débat constructif basé sur des arguments solides et non à la polémique



Auteur : Serigne Bacar lc Ndiaye