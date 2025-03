Pourquoi il faut sanctionner le déballage administratif et la divulgation des secrets d'État (Par Bara Ndiaye) Je tiens à exprimer mon total accord avec les propos du ministre Thierno Lô dont la courtoisie républicaine et les excellentes qualités d'homme d'Etat ne sont plus à démontrer. Je fais mienne sa préoccupation relative au déballage dans l'administration et la divulgation des secrets d'État.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Mars 2025 à 22:58 | | 0 commentaire(s)|

Il est impératif de mettre un terme à ces pratiques qui mettent en péril la sécurité et la stabilité de notre nation.

La confidentialité des informations sensibles est un pilier fondamental de tout État. Elle garantit la sécurité nationale, protège les intérêts stratégiques et assure le bon fonctionnement des institutions. La divulgation systématique de ces informations à des influenceurs ou à des tiers non autorisés constitue une atteinte grave aux conséquences désastreuses pour notre administration.



Elle expose notre pays à des risques sécuritaires, compromet parfois ses relations diplomatiques et fragilise la confiance des citoyens dans leurs institutions. Les informations sensibles, lorsqu'elles sont livrées à des influenceurs, sont souvent déformées et utilisées à des fins sensationnalistes, mettant à nu l'État et ses vulnérabilités.



Les agents de l'État ont une responsabilité morale et professionnelle de protéger les informations confidentielles auxquelles ils ont accès. Toute fuite d'information doit être traitée avec la plus grande sévérité, et des mesures disciplinaires appropriées doivent être prises contre les responsables. Il est crucial de rappeler que la loyauté envers l'État et le respect des règles de confidentialité sont des devoirs incontournables pour tous les fonctionnaires.



Il est essentiel, pour parer à de telles dérives, de renforcer le cadre juridique encadrant la protection des informations sensibles. Une réglementation plus stricte et des sanctions dissuasives doivent être envisagées pour garantir que les secrets d'État restent protégés. De plus, des programmes de sensibilisation et de formation doivent être développés pour rappeler aux agents de l'État l'importance de la confidentialité.



Cette protection de l'administration n'entravera nullement le travail des corps de contrôle, de la justice et des journalistes qui informent dans le respect des règles d'éthique et de déontologie.



Bara Ndiaye



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook