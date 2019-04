Pourquoi la France gagne plus avec le pétrole que l'Algérie Manifestations de Gilets jaunes en France contre les taxes sur les carburants, soulèvement populaire en Algérie contre un régime corrompu par la rente pétrolière: le prix de l'or noir est un sujet sensible des deux côtés de la Méditerranée.

Flambée sur les prix à la pompe ! Ces dernières semaines, les prix des carburants vendus dans les stations-service françaises n’ont cessé de grimper, atteignant même leur plus haut niveau depuis le début de l’année. Le prix du gazole a ainsi augmenté de 6,7% depuis le 1er janvier et c’est pire pour l’essence sans plomb 95 (+12,7%) et 98 (+11,45%). La faute à la montée du cours du baril de brut sur les marchés mondiaux, qui a pris 30% depuis début 2019.



La malédiction du pétrole



La volatilité des cours du pétrole est dangereuse tant elle se traduit vite en tensions sociales. En France, c’est bien une première poussée de fièvre sur les prix des carburants, pesant directement le pouvoir d’achat des 22 millions de Français qui utilisent leur voiture tous les jours, qui a déclenché la colère des Gilets jaunes il y a six mois. De l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie, le soulèvement populaire depuis un mois, qui a déposé le président Abdelaziz Bouteflika, a aussi à voir avec le pétrole, nourri par le désenchantement économique résultat d’une rente mal gérée de l’or noir, qui s’épuise.



Le parallèle entre la France et l’Algérie sur cette inflammable question pétrolière est moins étrange qu’il n’y parait quand on sait qu’aujourd’hui, la France, dont les sols ne recèlent pas d’or noir mais championne des impôts, parvient à tirer plus de revenus en taxant les carburants (TICPE + TVA: 38,25 milliards d’euros en 2018), que l’Algérie, 18e nation pétrolière au monde, ne gagne en vendant ses hydrocarbures à l’export (34 milliards d’euros en 2018) !



Certes, la présentation est trompeuse, puisque la France doit importer le pétrole qu'elle consomme, ce qui lui a coûté 46 milliards d’euros l’an dernier. Mais, en face, les carburants « coûtent » aussi à l’Etat algérien, d’abord parce que, malgré sa production domestique, il est obligé, faute de capacités de raffinage, d’en importer une partie (pour 1,7 milliard d’euros), mais surtout que, loin de les taxer, il les subventionne largement (à hauteur de 8 milliards). Ainsi, l’essence ne coûte à la pompe que 0,26 centimes d’euro le litre en Algérie et le gazole 0,31 centimes.

















Challenges



