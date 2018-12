Pourquoi les disciples préfèrent Léona Niassène pour l'inhumation de Sidy

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

A cause des tiraillements entre la famille de Sidy Lamine Niass et ses disciples, à propos de son lieu d’inhumation, la levée du corps du défunt PDG du groupe Wal fadjri, initialement prévue ce mercredi, a été reportée à ce jeudi 10 h à l’hôpital Principal. Dakar et Kaolack s’attachent Sidy.



Mais si la famille de Sidy Lamine Niasse tient à respecter la volonté de ce dernier, ses disciples, pour leur part, ne manquent pas d’arguments quant â leur choix de Léona Niassène pour le repos éternel de leur guide religieux. En effet, au-delà de leur volonté de voir Sidy reposer aux côtés des siens, ils souhaitent pouvoir se recueillir sur sa tombe qu’ils comptent transformer en mausolée.



Surtout lors des grandes manifestations religieuses, comme le Gamou. Ainsi, leur marabout, â l’instar des autres érudits Niassènes, sera célébré dans la communion. Ce qui sera impossible si Sidy est enterré à Dakar.



Il est vrai qu’ils pourront se recueillir sur sa tombe quand ils le souhaiteront mais ils leur manquera la communion qui, à leurs yeux est très importante. Ainsi qu’ils le font pour tous les dignitaires Niassènes disparus, â l’occasion des manifestations religieuses.











(Source : ANN)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos