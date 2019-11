Pourquoi les employés de la Sénélec ne payent pas l'électricité ? L’augmentation du prix de l’électricité à cause de supposées charges pondérables de la Sénélec, annoncé par le Directeur général, a déjà pris effet pour certains. Un sujet qui provoque un tollé médiatique.

Il est légitime de se demander si les charges exonérées aux employés de la Senelec ne participent pas à l'alourdissement des dépenses de cette structure. La question ne trouve pas encore de réponse cependant, elle a été agitée par beaucoup d'observateurs ces derniers jours. " Les travailleurs de la Sénélec doivent payer l’électricité au même titre que tous les Sénégalais ", sonnent les cadres apéristes de Saint-Louis, Pour eux, ce serait une manière d’éviter le gaspillage.



Cette situation est considérée comme illégale par les citoyens qui en plus, devront subir une hausse. Pis, l'exonération de payement de facture semble être uniforme dans toutes les sociétés nationales du pays." L es agents de la Sonatel devraient payer l'Internet et le téléphone, les agents de la SDE devraient payer l'eau, les employés des banques paieraient les même taux d'emprunt que tout le monde, tous les salariés paieraient le tarif à 100%, aux hôpitaux et pharmacies comme tout le monde ", dénonce cet internaute sur Twitter.



Confirmant ces propos, une dame témoigne: "J ’ai une connaissance dans mon quartier, il a 250KwH que lui offre l’entreprise par mois ! Et il peut obtenir un autre compteur (avec 250KwH offerts) pour un autre membre de sa famille ".



Plus d'approfondissement permettrait des savoir combien d'employés bénéficient de ces largesses et à combien de ménages faut-il en faire bénéficier ? Qu'en est-il des employés polygames? D'autres questions sans réponse. Pas étonnant que les agents de la société nationale d'électricité

disposent d'un nombre important d'appareils électroménagers chez eux.



Parlant de la hausse, le Directeur général de Senelec, Pape Demba Bitèye avait annoncé en conférence de presse, que la hausse n’impacterai pas trop les ménages à faible revenu. Ces foyers sont estimés à 611 203. Les clients domestiques qui sont de l'ordre de 26%, constateront une augmentation de l’ordre de 2,7%. Une autre catégorie dénommée «autres ménages» estimée à 20%, enregistrera une hausse de 7 à 10%.



On se demande bien de quels moyens disposent-ils pour jauger le niveau de vie des ménages.



Pendant ce temps, Me Massokhna Kane, le président de SOS Consommateurs est monté au créneau sur Rfm, pour dénoncer cette hausse, car pour pour lui, tous les arguments avancés par le Directeur de la Senelec se révèlent faux.



