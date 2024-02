Pourquoi une loi d'amnistie ?

Lors du dialogue national lancé hier à Diamniadio, le chef de l'État a fait part de sa volonté de faire voter par l'Assemblée nationale une loi d'amnistie. Laquelle aura pour conséquence l'effacement de tous les faits se rapportant aux manifestations politiques entre 2021 et 2024. Cette loi qui a toutes les chances de passer du fait de la nouvelle majorité formée par les députés de Benno alliés à leurs collègues du PDS ne manquera pas de soulever des polémiques et de susciter des commentaires passionnés.



En effet, ce débat soulevé ces derniers temps a été diversement appréciée même dans le camp présidentiel. Il intervient aussi dans un contexte marqué par des troubles politiques et où le chef de l'État se trouve en fin de mandat. Lequel a été marqué par des arrestations qui se comptent par milliers, des dizaines de personnes tuées, des dégâts matériels inestimables, des emplois perdus, des biens pillés, une économie affectée...



Face à cette situation plusieurs familles se sont levées pour réclamer justice. Un collectif des familles des détenus et un autre regroupant celles des personnes tuées lors des manifestations continuent de réclamer justice. On se doute bien que tous ces gens vont s’opposer à une loi amnistie.



L'opposition non plus ne devrait pas approuver cette initiative. Lors des dernières manifestations, ses leaders ont tous exprimé la même position pour dire qu'ils s'opposent à toute loi d'amnistie. Car, d'après eux, derrière cette loi de cache une volonté du chef de l'État d'assurer ses arrières et de mettre son entourage à l'abri de toute poursuite en cas de perte du pouvoir. Et ils n’ont pas tout à fait tort.



Source: LeTémoin