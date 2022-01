Poursuite et/ou entame des programmes et projets sectoriels : Macky Sall ravive son "Fast Track"

En Conseil des ministres de ce mercredi 5 décembre 2022, le président de la République indique, dans cette perspective, que la doctrine du "Fast Track" reste toujours au cœur de son action.



En ce sens, rappelle-t-il, elle a permis de délivrer de nombreux projets sectoriels complexes en 2021 (cas du Train express régional Ter) et d’accélérer l’exécution ou l’instruction de nouveaux projets sectoriels prioritaires.



D’après le communiqué issu de la rencontre, le président Macky Sall souligne, dans le contexte de crise sanitaire persistante, « l’importance qu’il accorde à la relance de l’économie nationale, à la préservation du pouvoir d’achat des populations, à l’accentuation de l’inclusion sociale dans la matérialisation de notre ambition d’un Sénégal émergent, dans la solidarité et la bonne gouvernance ».



Le président de la République demande, ainsi, au gouvernement, de prendre les dispositions adéquates pour asseoir la souveraineté alimentaire et pharmaceutique, à travers l’intensification de l’industrialisation (réalisation des agropoles et zones économiques spéciales), le développement des PME/PMI et du secteur privé national, la transformation de l’économie informelle et la modernisation de l’artisanat sénégalais qui est à soutenir, car étant un facteur moteur d’accompagnement du repositionnement stratégique du secteur du tourisme et des transports aériens.



Bassirou AMBAYE







