Poursuivi pour séquestration de mineure: Un conducteur de moto Jakarta arrêté

Un conducteur de moto Jakarta a été arrêté et envoyé à la prison de Louga, une ville située dans le nord-ouest du Sénégal. Il est accusé de viol, séquestration et détournement de mineure. Sa victime, une fille âgée de 16 ans, avec qui il « entretenait une relation amoureuse ».



Son arrestation fait suite à l’exploitation de la plainte déposée par le père de « sa petite amie ». Dans le document, le plaignant a déclaré que sa fille mineure a été victime de séquestration et d’abus sexuels de la part du conducteur de moto Jakarta.



Ayant remarqué le nouveau train de vie de sa fille qui possédait un téléphone portable de marque et portait souvent des belles fringues, le père décide d’interroger sa fille. Cette dernière lui révèle que ces cadeaux venaient de son petit ami.



Interrogée par les enquêteurs sur la nature de sa relation avec le Jakartaman, la jeune fille informe qu’ils sortent ensemble depuis le mois de Ramadan et qu’elle a eu à passer la nuit chez lui à plusieurs reprises.



Aussitôt arrêté, le mis en cause avoue sans ambages les faits qui lui sont reprochés. « Je sors avec la fille depuis des mois, mais j’ignorais son âge. Effectivement, nous avons entretenu des rapports sexuels. Je reconnais qu’elle a passé plusieurs fois la nuit chez moi », a-t-il déclaré.



Poursuivi pour détournement de mineure, séquestration et abus sur une fille âgée se 16 ans, il a été par la suite placé sous mandat de dépôt.

