Poursuivie pour outrage à agent: L’ancienne ministre Aminata Lô Dieng déférée au parquet

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 12:21 | | 0 commentaire(s)|

L’ancienne ministre du Tourisme sous le régime de Me Abdoulaye Wade, arrêtée dans la soirée de jeudi soir, vient d’être déférée au parquet. Ce, en même temps que son frère, rapporte "Libération online".



Mme Dieng est poursuivie pour " non-respect du couvre-feu, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, faux et usage de faux et rébellion ".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos