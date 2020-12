Poursuivis pour outrage à agent et…: Pape Abdoulaye Touré et ses camarades relaxés

Le tribunal des flagrants délits Dakar a relaxé au bénéfice du doute, les activistes Pape Abdoulaye Touré, El Hadji Mar Diagne, Thierno Mouhamed Sall et Malick Biaye. Ces membres du collectif “Noo Lank Noo Bagn” ont été jugés, ce mercredi, à la barre de cette juridiction, pour répondre des chefs d’organisation de manifestation sans autorisation et outrage à agent.



Ils ont été arrêtés vendredi 4 décembre aux alentours de la préfecture de Dakar, alors qu’ils étaient sur le point d’introduire une autre demande d’autorisation, suite à l’annulation de la première à la dernière minute.



A la barre, ils ont, à l’unanimité, contesté les faits.



