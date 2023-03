Pourtant, Ousmane Sonko avait alerté : «Depuis le Palais, une attaque physique se prépare contre nous» Dans une déclaration en direct diffusée sur sa page Facebook juste avant son départ pour le giga meeting de Yewwi askan wi (Yaw), aux Parcelles Assainies, le leader de Pastef avait alerté l’opinion publique et internationale sur des menaces qui pèsent contre sa personne et son domicile. "Le Grand Panel"

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2023 à 10:43

« Je dois vous alerter maintenant. J’ai des informations de première main selon lesquelles Macky Sall aurait planifié avec sa famille et son épouse depuis le Palais, une attaque physique contre nous. Je souhaite avertir tout le monde à propos de cette menace », avait déclaré Ousmane Sonko.



Il avait également affirmé que des centaines de nervis armés ont été recrutés pour s’attaquer physiquement à lui et son entourage, en attaquant leur domicile, leur convoi ou en sabotant leur meeting:



« Des centaines de nervis armés ont été recrutés pour s’attaquer physiquement à nous, en attaquant notre domicile, notre convoi, ou en sabotant notre meeting. Leur autre objectif est de se mêler à notre rassemblement, pour commettre des actes répréhensibles qu’on pourrait imputer à la coalition Yewwi askan wi .»



Le maire de Ziguinchor a, en outre, tenu à informer l’opinion nationale et internationale, que les forces de défense et de sécurité sont au courant de cette situation, mais ont reçu des instructions de ne pas intervenir contre ces milices:



« Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale que les forces de défense et de sécurité sont au courant de cette situation, mais ont reçu des instructions de ne pas intervenir contre ces milices de Macky Sall .»



Enfin, le leader de Pastef a conclu sa déclaration en affirmant que « si l’objectif de Macky Sall est de créer le chaos dans le pays et de provoquer une guerre civile, il est voué à l’échec ».













