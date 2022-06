Poussière, Pollution, Hygiène : Après la phobie du coronavirus, certains Sénégalais continuent de porter le masque Nous ne pouvons pas proclamer la fin du coronavirus, si on se fie aux propos des spécialistes qui disaient à l’apparition de la pandémie mondiale que tant qu’un seul cas existe dans le monde on n’est pas tiré d’affaire. Mais force est de constater que dans notre pays, le taux de contamination a baissé de façon considérable. Cependant, certains Sénégalais ont toujours le masque attaché au visage. La motivation n’est plus seulement de lutter contre le coronavirus mais contre la poussière, ou même contre la pollution.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juin 2022 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Il faut reconnaître que le monde entier a adopté un comportement similaire pour éradiquer le coronavirus notamment, la distanciation ; le port du masque, le lavage des mains etc…



En ce moment, il y avait une des méthodes qui avait du mal à emporter l’adhésion de tout le monde : le port du masque. Certains disaient s’étouffer à force de mettre le masque. Les femmes qui mettaient le maquillage aussi ont eu beaucoup de mal à s’adapter.



Dans notre pays, les forces de l’ordre étaient même mises à contribution, pour faire le contrôle dans les lieux publics. Comme le dit l’adage, l’habitude devient une seconde nature. Au bout de quelque temps il était même impossible de rencontrer une personne sans un masque au visage.



Actuellement, la pandémie mondiale a bien reculé au Sénégal, mais il n’est pas rare de voir des personnes avec leurs masques. Ils évoquent la pollution dans la capitale, ou bien même les vagues de poussières qui sévissent de temps en temps ; d’autres diront qu'ils le conservent juste par mesure d'hygiène sans trop entrer dans les détails.



À noter aussi que ces masques ont vu leurs prix baisser depuis un certain temps, mais se vendent toujours bien,puisque exigé à l'entrée dans certains endroits comme "ticket d'accès".

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook