Pr Ahmad Boucar Niang, chef d’état major du Quartier Général (Par Mohamed Tidiane NDIAYE)* Ce jeudi, au cours de la sainte nuit de vendredi tout au long de la soirée, le Quartier Général a reçu son vrai chef d’état major. De votre brillantissime intervention. Que dis-je ? De votre cours magistral aux allures d’une gigantesque leçon inaugurale, l’on décèle votre aisance et votre profil de pedigree pour évoquer avec une astuce et une dose pédagogique rares, l’histoire, les enjeux et les défis de la Faydatou Tidjania.



Avec tact et une force argumentaire inégalable, vous avez arpenté les profonds et insinueux sentiers de l’histoire pour retracer la trajectoire et le parcours de votre illustre Grand-père. De Conakry à Tamalé en passant par Canton, Bayrout, Kano, Londres, Paris et Karachi, écrits et anecdotes savoureux à l’appui, vous avez mis une nouvelle et éclatante couche de peinture à la dimension internationale déjà visible de Mawlana Cheikh Ibrahima Niass.



Les internautes, followers et téléspectateurs chez qui vous avez chassé sommeil et arrêté toute occupation autre que celle d’avoir les yeux rivés sur le petit écran pour profiter de votre timbre vocal suave qui a déchiré le silence d’une nuit durant laquelle les fidèles d’ici et d’ailleurs ont été bercés par l’inimitable voix de Moustapha Sarr.



Certains étaient surpris voire dépassés par la hauteur des débats. D’autres se sont noyés dans l’océan de savoirs distillés. Mais ceux et celles, habitués à déambuler entre vos lignes digestes et riches en enseignements à travers votre riche bibliographie sur l’islam et la Fayda, ont eu la confirmation du gros espoir et de l’énorme espérance placés sur vos épaules.



Sans l’ombre d’un doute vous êtes l’incarnation légitime de la science de la Fayda. La preuve par votre nomination à la tête de la structure chargée de la réécriture de l’histoire générale de la Fayda. Félicitations Pr Mouhammad Boucar Oumar Niang. Mabrouk Djidane et Choukrane Djaziil.



* Mohamed Tidiane NDIAYE, journaliste et aspirant au statut de disciple de Cheikh Ibrahima Niass





