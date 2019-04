Pr Alioune Tine: " Le livre anticipe sur les enjeux les plus importants de la Sous-région"

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 04:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Sahel, soutient Alioune Tine, connaît toutes les formes de trafic. Tels que, liste t-il, le trafic d'armes, d'êtres humains, de cigarette et d'organes. Ce qui lui fait dire que le livre de Mamadou Mouth Bane sur " le crime organisé dans le sahel" est en train " d'anticiper sur les enjeux les plus importants de la Sous-région qui concernent le basculement sécuritaire, numérique et géo-politique".

Pour le défenseur des droits de l'homme, les pays du sahel ont une faiblesse dans la capacité de réaction. D'où l'importance de ce livre qui vient " à son heure".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos