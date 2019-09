Pr Issa Sall éjecté du Pur : « La création d’un parti n’est pas à l’ordre du jour »

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019

Issa Sall, candidat malheureux du Pur à la dernière présidentielle ne souhaite pas s’attarder sur le congrès organisé samedi dernier et à l’issue duquel, il a été débarqué de son poste de coordonnateur du parti.



« C’est un non évènement et j’ai tourné la page. C’est un rassemblement illégal qui n’est pas un congrès. Je ne peux plus dire plus que cela. Ça ne m’engage pas », a-t-il répondu à Seneweb qui voulait avoir un entretien grand format.



A propos de son avenir, le journal Témoin révèle que ses partisans lui ont conseillé de créer un nouveau parti, dénommé Grand Pur. Mais pour le député à l’Assemblée, cette question n’est pas d’actualité. ‘’Est-ce que je vais créer un parti ou non, ce n’est pas à l’ordre du jour. Mes collaborateurs peuvent dire ce qu’ils veulent, ça les engage. Mais moi, je n’ai rien dit par rapport à tout cela’’, lance-t-il.



