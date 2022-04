Pr. Jean Charles Biagui, enseignant en Sciences politiques à l’UCAD : «Jokko Ak Macky» est une stratégie…pour maquiller une certaine impasse» Le concept « Jokko Ak Macky » serait tout juste une stratégie du pouvoir en place, pour maquiller une certaine impasse dans la prise en charge de la demande sociale et l'élaboration d'une politique publique cohérente en faveur de l'emploi.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Avril 2022 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

L’avis est de Jean Charles Biagui, enseignant en Sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Interpellé par "Sud Quotidien sur cette nouvelle trouvaille du chef de l’Etat, Macky Sall, par ailleurs président de la coalition majoritaire au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, pour aller à la rencontre des populations de certaines communes, notamment les jeunes.



Jean Charles Biagui va même plus loin en déclarant que ce concept (« Jokko Ak Macky ») est une tentative pour revenir sur le devant de la scène, après les évènements de mars 2021 et surtout, au lendemain de la défaite électorale du 23 janvier dans les régions les plus stratégiques du pays.













Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook