Pr Mary Teuw Niane : « Il est impensable d’organiser une Présidentielle sans Sonko »

Alors que d’aucuns parlent des cas de Khalifa Sall et Karim Wade, qui pourraient bénéficier d’une « amnistie », afin de participer à la prochaine présidentielle, Pr. Mary Teuw Niane, quant à lui, se soucie de la « situation d’inéligibilité » qui pourrait tomber sur deux leaders de l’opposition, en vue de la Présidentielle de 2024, informe "Rewmi".



« On parle de khalifa Sall, on parle de Karim Wade et on oublie qu’il y a deux autres leaders de l’opposition (Sonko et Barth), qui, pour d’autres raisons peuvent être dans une situation d’inéligibilité… Et personne n’a intérêt, à ce qu’on aille aux élections présidentielle et que Monsieur Ousmane Sonko ne puisse pas y participer et personne n’a intérêt aussi à ce que cette période floue puisse durer très longtemps », a déclaré Pr. Mary Teuw Niane, interpellé par Babacar Fall sur les candidats à la présidentielle de 2024 et la probable amnistie de Karim et Khalifa Sall.



« Je pense qu’il faut solder toutes ses questions et toutes ces questions peuvent être soldées à la fois, dans le respect de la justice, mais à la fois pour le bien de la démocratie sénégalaise », a conseillé l’ancien ministre sur les ondes de la Rfm.