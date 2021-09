Pr Momar Samb avertit sur les Locales 2022 : « La question de la stabilité et de la paix pour construire notre pays dépend de ces élections » Les élections locales arrivent à grands pas, dans un contexte continental marqué par une tension politique et sociale dans la sous-région ouest-africaine. Selon le professeur Momar Samb, au-delà de leur statut de primaires pour les Législatives et la Présidentielle prochaines, ces élections portent un enjeu capital qui est une garantie de la stabilité et de la paix dans le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Septembre 2021 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

Au moment où la majorité de la population sénégalaise voit dans les élections locales de janvier 2022 le moyen de changer le visage de leurs localités respectives, le professeur Momar Samb livre une autre lecture des enjeux de ces joutes électorales.



‘’Il faut que les Sénégalais comprennent que l’enjeu stratégique, à travers ces élections, c’est de ne pas ouvrir de brèches aux forces d’instabilité, aux forces de guerre, aux forces émeutières, aux forces insurrectionnelles.



Leur offrir une brèche, c’est l’offrir aux ennemis de la république. Et ceux-là se couvrent de forces internes pour faire aboutir leur plan diabolique par la subversion et l’instabilité’’, a soutenu le coordonnateur du RTA/S, parti allié à la mouvance présidentielle.



Sur cette lancée, le représentant de la grande majorité présidentielle à cette cérémonie d’inauguration précise : ‘’Cela signifie qu’au-delà de nos localités, de nos maires, de nos conseils départementaux, il faut également voir la stabilité, la paix du Sénégal : celle-là qui permet de pouvoir véritablement construire le développement du pays selon les orientations du président de la République Macky Sall. Il s’agit de ces politiques publiques qui bonifient la personne.’’



Allant dans le même sens, le professeur ajoute : ‘’Sans stabilité, on ne peut pas construire le développement. Sans paix, on ne peut pas construire le développement. Si on regarde ce qui se passe autour de nous, on doit être convaincus de nous réunir autour du président Macky Sall pour une victoire éclatante qui exprime notre majorité, parce que ces élections préparent celles de demain, les Législatives. Elles préparent les élections de 2024. La question de la stabilité, de la paix dépend, en grande partie, de ces élections.’’



Il rappelle, dans la foulée, qu’en Afrique, ‘’tous les pays producteurs de pétrole ont été incendiés par des puissances étrangères. Et c’est par l’instabilité que se permettent ces puissances d’entrer en jeu, de subvertir le pays et pouvoir mettre leurs mains sur nos richesses’’.



À l’en croire, cette seule raison devrait pousser les Sénégalais à barrer la route à l’instabilité et à maintenir la cote de stabilité dont jouit, actuellement, le Sénégal.

Enquête



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos