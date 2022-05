Pr. Mor Mbaye préconise un "ndeup" national contre l'insécurité

continuité d’une névrose répétitive devenue de plus en plus choquante. Le pays est en crise. Il y a une violence continue qui s’exprime dans les relations interpersonnelles et collectives. Dans les relations institutionnelles et au niveau de tous les espaces, il y a une tonalité de violence inouïe, qui conduit à la mort et à l’assassinat. Il y a à la fois une crise des valeurs et une crise personnelle.



Au Sénégal, 60 % des jeunes ont moins de 25 ans. Ils sont dans un sentiment de désespérance. Mais nous, on est trop évènementiel. Il y a deux décennies, on avait dit que la société sénégalaise s’enfonce dans une crise profonde

Les gens ont une grande fragilité mentale liée à une crise sociale et une crise des valeurs. Un ensemble qui affecte la santé mentale des Sénégalais. Du coup, on a un problème avec la maîtrise et l’estime de soi...

Le Sénégal se situe aujourd’hui dans une situation d’incertitude. La majeure partie des Sénégalais se trouve aujourd’hui dans un sentiment de désespérance. C’est un pays de sauve-qui-peut ,où les valeurs se sont effritées et où il y a de moins en moins de contrôle social sur les individus et où l’Etat a failli sur la sécurité des personnes et des biens

lorsque dans un pays, le bien commun n’est plus sacré, lorsque les ressources sont dilapidées..., il «nous» faut réinventer un autre système en travaillant sur l’émergence de valeurs, à travers l’éducation de base, apaiser les institutions telles que l’école, le milieu du travail

régler la demande sur ces demandes désespérées

Il faut un ndeup national au Sénégal. Il y a deux décennies, je disais qu’il faut un Ndeup national. Je ne parle pas dans le vent. Je parle de l’expérience de mon métier et de la société telle qu’elle évolue

revisiter les institutions devenues de plus en plus pathogènes