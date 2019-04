Pr. Moussa Diaw: "Avec la suppression du poste de Premier ministre, on change complètement de régime politique"

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 08:44 | | 0 commentaire(s)|

Interrogé par la Rfi sur le changement qui peut être engendré par la nouvelle réforme constitutionnelle pouvant aboutir à la suppression du poste de Premier ministre, le professeur Moussa Diaw s'est montré catégorique dans sa réponse. "On change complètement de régime politique" a t-il précisé. Avant d'ajouter: "Le président pense qu’en supprimant le poste de Premier ministre il va dans le sens de la consolidation de la démocratie, mais cela pose quelques problèmes. Parce que, tout simplement, en supprimant ce poste-là, on supprime également la possibilité de vote de confiance qu’aurait l’Assemblée nationale, la possibilité de vote pour renverser le gouvernement par une motion de censure".



Le professeur de science politique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis a toute fois indiqué que sans Premier ministre, les autres ministres pourront être entendus par l'Assemblée nationale .

