Pr Paul Tiyambe Zéléza: "Il faut soigner cette fracture économique" La réunion des ministres à l'économie, est aussi, une rencontre des universitaires qui, en parallèle, orientent leurs théories sur le capital humain et sur l'économie efficace pour le continent africain.



Mardi 17 Mai 2022

Le Malawite soutient que le développement, qui est déjà transformationnel, en termes de politique des autorités, devra impérativement passer par les universités qui, selon lui, facilitent l'employabilité et qu'il faudrait beaucoup plus de débats orientés sur les potentiels économiques afin que les études puissent porter leurs fruits.



"L'Afrique sent le poids lourd des autres puissances en termes d'économie. Il s'agit aujourd'hui d'un renouveau pour que cette plaie béante de l'économie africaine ait une meilleure orientation surtout avec le développement des universités, entre autres, qui constituent des éléments incontournables du développement économique" a t-il déclaré.

