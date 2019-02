Pr. Penda Mbow propose un mandat unique

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 11:16

Un mandat unique, c’est le souhait et la proposition de Penda Mbow. La présidente de "Mouvement citoyen" estime que l’absence de consensus et de dialogue autour des modalités de vote, entraïne le plus souvent les tensions notées pendant les élections.



« Pour ne pas perdre toute notre énergie autour des querelles de leadership, des querelles politiques, il faut aller vers un mandat unique défini entre 8 et 10 ans, avec un rééquilibre des institutions pour contrôler l’Exécutif », soutient Pr. Mbow.



Qui a ajouté que « l’élection n’est qu’une parenthèse et qu’il faut aller se battre pour les conditions d’épanouissement des Sénégalais et le renforcement de la démocratie ».















Le Quotidien

