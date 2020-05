Pr Seydi : « Aucun cas de décès n’est lié à l’hydroxychloroquine au Sénégal depuis… »

La revue médicale de "The Lancet" avait révélé dans une étude que l’utilisation de l’hydroxychloroquine est inefficace voire néfaste. Dans un entretien accordé à l’Obs le Professeur Moussa Seydi affirme le contraire.



« Depuis que nous avons commencé le traitement, aucun cas de décès n’est lié à l’hydroxychloroquine au Sénégal», a t-il dit.



S’agissant des effets secondaires qu’aurait le médicament sur es patients, nos confrères rapportent que le Pr Seydi a fait des analyses sur 362 patients et il a été constaté que seuls 12 cas souffraient d’effets secondaires. Et ceux-ci étaient modérés. Il n’y avait pas d’effets secondaires graves.



Mais, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, explique le traitement, « était suivi sur 4 patients, parce que les effets secondaires n’étaient pas gênants. Pour les autres, on a dû arrêter le traitement».



