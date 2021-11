Précisions des membres de Yewwi Askan-Wi sur Guediawaye : «Pastef n’a pas démissionné de la coalition, mais...» Suite aux informations portant sur une démission de Pastef-Guédiawaye de la coalition Yewwi Askan wi (opposition), les membres de ladite coalition disent vouloir « rétablir la vérité » et préciser que le Pastef local reste toujours membre de Yewwi Askan wi, malgré la démission d’une frange du parti d’Ousmane Sonko.

«La coalition Yewwi askan wi de Guédiawaye se dit confiante et certaine de sa victoire au soir du 23 janvier 2021 malgré la défection d'une partie du Pastef local. Avec toutes ces composantes à la tête des communes et de la ville, son caractère arc-en-ciel symbolise la réalité politique de la base et les valeurs incarnées par la charte de Yewwi. En avant pour le changement à Guédiawaye et le retour de la ville entre les mains de ses enfants», écrit la coalition, dans un post reçu par Tribune.



La même coalition de rappeler que sa team, à Guédiawaye, est composée comme suit : Ahmed Aidara candidat Ville (Guédiawaye la bokk ); Khadija Mahecor Diouf candidate Golf (PASTEF); Aminata Kanté, candidate Sahm notaire (Grand Parti); Maire sortante Khalifa Ababacar Thiam, candidat Ndiareme limamoulaye (PUR); Ndiémé Barre, candidate Médina Gounass (Taxawu Senegal) et Tahir Konaté, candidat Wakhinane Nimzatt (Grand Parti). Une manière pour la tête de liste Ahmed Aidara et Cie de préciser que le Pastef est et reste membre de Yewwi à Guédiawaye, selon nos confrères.

