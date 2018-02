Précisions sur les conditions d’utilisation des services et la politique de confidentialité du groupe Sonatel

Sonatel a bien mis en place des Conditions Générales de Vente (CGV) pour la souscription à ses services, y compris les services prépayés et le service Orange Money.



Le groupe Sonatel tient dans ses agences commerciales, tous les formulaires et Conditions Générales de Vente qui sont communiqués aux clients au moment de l’abonnement.



Ces conditions informent les clients sur les modalités de traitement de leurs données personnelles et leur permettent de choisir de recevoir ou non des informations commerciales de Sonatel ou de ses partenaires.



D’ailleurs, cette clause sur les données personnelles a été soumise à l’appréciation de la CDP qui l’a validé après la prise en compte par Sonatel des observations communiquées par cette autorité.



Les mentions légales et les dispositions sur le traitement des données personnelles sont disponibles sur le site Orange.sn, en suivant le lien ci-après :



https://www.orange.sn/2/particuliers/1/3/orange-legal-678.html



Nous vous assurons aussi que dans tous les contrats signés avec nos prestataires, nous prenons des garanties sur la confidentialité et imposons auxdits prestataires, des engagements sur le respect de la législation sur les données personnelles de nos clients.









