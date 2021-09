Prédation des ressources halieutiques du Sénégal Y en a marre a reçu des eurodéputés… Le mouvement Y en a marre a la cote hors des frontières sénégalaises, même s’il fait parfois l’objet de dénigrement de la part des tenants du régime en place.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021

Aliou Sané et ses camarades ont reçu, hier, la visite de députés du Parlement européen et de l’Assemblée régionale de Madrid. Il s’agit des parlementaires Idoia Villanueva Ruiz (membre de Podemos), Miguel Urban et Serigne Mbaye.



Les échanges ont porté sur l’émigration et la responsabilité de l’Union Européenne à travers sa politique de prédation des ressources halieutiques du Sénégal avec la complicité de nos autorités, de l’avis de Y en marre.



Les deux parties ont abordé également la situation politique, économique et sociale du Sénégal.



L'As

