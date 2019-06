Prédiction des Saltigués de Malango : les Lions ne remporteront pas la Can Alors que le Sénégal débute sa coupe d’Afrique, ce dimanche face à la Tanzanie, à 17 h, les Saltigués du centre Malango annoncent une mauvaise nouvelle pour Sadio Mané et sa bande. En effet, selon les célèbres Saltigués, les hommes d’Aliou Cissé ne soulèveront pas la fameuse coupe d’Afrique, cette année.

Ils l’ont dit, hier soir, lors de leur rencontre annuelle au centre Malango de Fatick.

Mais Fatou Diouf, une saltigué, recommande de faire des sacrifices pour conjurer le mauvais sort. Elle recommande de sacrifier 4 bœufs blancs afin de renverser cette tendance.



Qu’à cela ne tienne, le Sénégal compte bien entrer du bon pied dans sa compétition, ce dimanche.

